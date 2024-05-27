31 Bencana Terjadi Selama Sepekan di Indonesia, BNPB: Bencana Banjir Mendominasi

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkap sebanyak puluhan bencana terjadi pada periode 20-26 Mei 2024 atau sepekan terakhir. Menurutnya bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi bencana yang terjadi di Tanah Air.

Bencana banjir sebanyak 25 kali atau 80 persen, tanah longsor sebanyak 4 kali atau 12 persen, cuaca ekstrem 1 kali atau 3 persen, dan kebakaran hutan serta lahan 1 kali atau 3 persen. Hal itu diungkap dalam acara Disaster Briefing, Senin (27/5/2024).

"Kita lihat dari sisi statistik dan rekapitulasi yang disampaikan ke BNPB bencana hidrometeorologi basah itu masih mendominasi meskipun sekali lagi kita sudah sampai di Juni kita pikirkan awal tahun lalu bahwa Mei akan menghadapi kondisi normal panas meskipun tidak sepanas El Nino tahun lalu ternyata masih hujan sampai sekarang," kata Abdul Muhari dalam paparannya.

"Ini rekapitulasi kejadian bencana dari tanggal 20 sampai 26 Mei ada 31 kejadian bencana," tambahnya.

Aam sapaan karibnya menyebut terdapat belasan korban jiwa yang rata rata akibat musibah tanah longsor. Selain itu ratusan jiwa terdampak.