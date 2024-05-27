Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

31 Bencana Terjadi Selama Sepekan di Indonesia, BNPB: Bencana Banjir Mendominasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:51 WIB
31 Bencana Terjadi Selama Sepekan di Indonesia, BNPB: Bencana Banjir Mendominasi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkap sebanyak puluhan bencana terjadi pada periode 20-26 Mei 2024 atau sepekan terakhir. Menurutnya bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi bencana yang terjadi di Tanah Air.

Bencana banjir sebanyak 25 kali atau 80 persen, tanah longsor sebanyak 4 kali atau 12 persen, cuaca ekstrem 1 kali atau 3 persen, dan kebakaran hutan serta lahan 1 kali atau 3 persen. Hal itu diungkap dalam acara Disaster Briefing, Senin (27/5/2024).

"Kita lihat dari sisi statistik dan rekapitulasi yang disampaikan ke BNPB bencana hidrometeorologi basah itu masih mendominasi meskipun sekali lagi kita sudah sampai di Juni kita pikirkan awal tahun lalu bahwa Mei akan menghadapi kondisi normal panas meskipun tidak sepanas El Nino tahun lalu ternyata masih hujan sampai sekarang," kata Abdul Muhari dalam paparannya.

"Ini rekapitulasi kejadian bencana dari tanggal 20 sampai 26 Mei ada 31 kejadian bencana," tambahnya.

Aam sapaan karibnya menyebut terdapat belasan korban jiwa yang rata rata akibat musibah tanah longsor. Selain itu ratusan jiwa terdampak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
longsor Bencana Alam banjir BNPB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188213//menteri_kkp-Y92z_large.jpg
KKP Kirim 60 Ton Paket Bantuan ke Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188247//banjir_di_sumatera-3biC_large.jpg
Agincourt Resources Bantah Jadi Biang Kerok Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188236//tni_ad-ozwB_large.jpg
Pascabencana, 80 Prajurit TNI AD Berjibaku Bersihkan RSUD Aceh Tamiang yang Porak-poranda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188232//bnpb-3ZUd_large.jpg
Genset Raksasa Dikirim ke RSUD Takengon Pakai Heli, Pulihkan Layanan Kesehatan di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188231//menag-Vncl_large.jpg
Singgung Jaga Alam, Menag: Mencemari Hutan adalah Bentuk Pengkhianatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188230//pln_salurkan_listrik_di_bencana_sumatera-jrO2_large.jpg
PLN Berhasil Alirkan Listrik di Aceh Tamiang, Layanan RSUD hingga Posko Pengungsian Optimal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement