Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung terkait Densus 88 Nguntit Jampidsus

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:58 WIB
Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung terkait Densus 88 <i>Nguntit</i> Jampidsus
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk berbicara mengenai dugaan penguntitan yang dilakukan Densus 88 terhadap Jampidsus.

"Sudah saya panggil tadi," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Terkait arahan yang diberikan, Jokowi meminta menanyakan langsung kepada Kapolri ataupun Jaksa Agung.

"Tanyakan langsung ke Kapolri, ya Kapolri ada. Kapolri ada tanyakan ke Kapolri langsung," kata Jokowi sambil menunjuk Kapolri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berfoto bersama di Istana Negara pada hari ini Senin (27/5/2024). Listyo dan Burhanuddin menjadi perbincangan saat kedua lembaga yang dipimpinnya tersebut berseteru.

Ketiganya foto bersama usai menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncurkan _Government Technology_ (GovTech) Indonesia pada hari ini 27 Mei 2024 di Istana Negara.

Pantauan di lokasi, awalnya Kapolri Listyo mengajak Jaksa Agung Burhanuddin dan Panglima TNI berfoto bersama dengan menghadap para wartawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831//riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187550//kapolri_jenderal_listyo_sigit-XxQ8_large.jpeg
Polri Evaluasi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera via Airdrop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187530//kapolri_jenderal_listyo_sigit-WEs0_large.jpeg
Kapolri : Seluruh Korban Bencana Sumatera yang Menjarah Sudah Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187523//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-kf37_large.jpg
Kapolri Pastikan Selidiki Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera, Bakal Tindak Tegas Illegal Logging
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187498//mantan_ketua_komisi_informasi_dki_jakarta_yulianto_widirahardjo-2q3P_large.jpg
Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, Ahli: Informasi Pejabat Publik Tak Bisa Dirahasiakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187195//ketua_task_force_brin_penanggulangan_bencana_joko_widodo-2hvP_large.jpg
Profil Joko Widodo, Doktor Radar dari UGM–Chiba yang Dipercaya BRIN Tangani Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement