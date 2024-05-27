Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung terkait Densus 88 Nguntit Jampidsus

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk berbicara mengenai dugaan penguntitan yang dilakukan Densus 88 terhadap Jampidsus.

"Sudah saya panggil tadi," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Terkait arahan yang diberikan, Jokowi meminta menanyakan langsung kepada Kapolri ataupun Jaksa Agung.

"Tanyakan langsung ke Kapolri, ya Kapolri ada. Kapolri ada tanyakan ke Kapolri langsung," kata Jokowi sambil menunjuk Kapolri.

BACA JUGA: Kapolri Listyo ajak Foto Bareng Jaksa Agung dan Panglima TNI di Istana Negara

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berfoto bersama di Istana Negara pada hari ini Senin (27/5/2024). Listyo dan Burhanuddin menjadi perbincangan saat kedua lembaga yang dipimpinnya tersebut berseteru.

Ketiganya foto bersama usai menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncurkan _Government Technology_ (GovTech) Indonesia pada hari ini 27 Mei 2024 di Istana Negara.

Pantauan di lokasi, awalnya Kapolri Listyo mengajak Jaksa Agung Burhanuddin dan Panglima TNI berfoto bersama dengan menghadap para wartawan.