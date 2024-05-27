Tak Tahu Asal Pembiayaannya, Istri SYL Akui Dapat Layanan Dokter Kecantikan dari Kementan

JAKARTA - Istri terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan Syahrul Yasil Limpo (SYL), Ayun Sri Harahap mengaku melakukan perawatan kecantikan dengan dokter dari Kementerian Pertanian. Namun, ia mengaku tidak mengetahui sumber dana yang digunakan untuk membiayai dokter kecantikan tersebut.

Hal itu ia ungkap saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus tersebut dengan duduk sebagai terdakwa mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Senin 27 Mei 2024.

“Ada (dokter khusus kecantikan), tapi itu dokternya Kementan,” kata Ayun di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (27/5/2024).

Ia menjelaskan, dokter kecantikan itu berada di Jakarta dan biasanya langsung mendatanginya ke rumah. Ayun juga mengaku tidak tahu apakah ada layanan dokter kecantikan yang diterima putrinya, Indira Chunda Thita Syahrul dan cucunya Andi Tenri Bilang atau Bibi dari Kementan.

“Saya tidak tahu, yang mulia. Tinggalnya saja tidak sama-sama. Mereka punya rumah sendiri,” ujar Ayun.

BACA JUGA: Dirjen Perkebunan Ungkap Pernah Diminta Uang Rp450 Juta untuk Syahrul Yasin Limpo

Terkait pembiayaan layanan dokter kecantikan yang diterimanya dari Kementan, Ayun mengaku tidak mengetahui. “Pembiayaan, biaya untuk skincare, perawatan kecantikan itu Saudara tahu anggarannya dari mana itu?” tanya hakim.

“Saya tidak tahu,” jawab Ayun.

“Yang bayarkan untuk itu?” tambah Hakim Rianto.

“Tidak tahu,” timpal dia.