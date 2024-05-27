Kabar Duka, Politikus PKB Bambang Elfiantono Meninggal Dunia

JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bambang Elfiantono dikabarkan meninggal dunia, Senin (27/5/2024) sore. Kabar itu dibenarkan Ketua DPP PKB Daniel Johan

"Iya benar, mohon doanya ya," kata Daniel saat dihubungi, Senin (27/5/2024).

Bambang dikabarkan menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan pukul 16.03 WIB.

Kendati begitu, kata Daniel, Bambang akan disemayamkan di rumah duka yang berada di Jalan Sutera Asri IV, Alam Sutera, Tangerang Selatan. Namun, Daniel tak tahu persis Bambang akan dimakamkan di mana.

"Belum tau dimakamkan di mana, tunggu kabar. Disemayamkan di rumahnya," ujar Daniel.

BACA JUGA: Ini Penampakan Mobil Mewah Berpelat Khusus DPR Palsu

(Arief Setyadi )