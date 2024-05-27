Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Politikus PKB Bambang Elfiantono Meninggal Dunia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |19:34 WIB
Kabar Duka, Politikus PKB Bambang Elfiantono Meninggal Dunia
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bambang Elfiantono dikabarkan meninggal dunia, Senin (27/5/2024) sore. Kabar itu dibenarkan Ketua DPP PKB Daniel Johan

"Iya benar, mohon doanya ya," kata Daniel saat dihubungi, Senin (27/5/2024).

Bambang dikabarkan menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan pukul 16.03 WIB.

Kendati begitu, kata Daniel, Bambang akan disemayamkan di rumah duka yang berada di Jalan Sutera Asri IV, Alam Sutera, Tangerang Selatan. Namun, Daniel tak tahu persis Bambang akan dimakamkan di mana.

"Belum tau dimakamkan di mana, tunggu kabar. Disemayamkan di rumahnya," ujar Daniel.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183977/kaesang_pangarep-rBAS_large.jpg
Kaesang Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3183975/wiranto-NizK_large.jpg
Cerita Duka Wiranto, Perjuangan Istri Melawan Sakit Sebelum Meninggal Dibawa ke Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183967/istri_wiranto_meninggal-ksge_large.jpg
Tiba di Rumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disholatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183963/istri_wiranto_meninggal-d751_large.jpg
Sejumlah Pejabat Melayat ke Rumah Duka Istri Wiranto, Ada Menkopolkam hingga Penasihat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183943/wiranto-hm3F_large.jpg
Istri Wiranto Akan Dimakamkan di Delingan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183939/wiranto-jIoz_large.jpg
Kabar Duka, Istri Wiranto Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement