HOME NEWS NASIONAL

Megawati Kritik Pemerintah di Rakernas PDIP, Jokowi: Saya Tidak Akan Komentari

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |19:47 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi kritik yang dilontarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintah pada Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat 24 Mei 2024.

Jokowi menyebut, apa yang disampaikan Megawati merupakan kepentingan internal PDIP.

"Saya kira itu adalah internal partai. Jadi internal PDI Perjuangan," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jokowi mengaku tidak akan mengomentari kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP itu. "Saya tidak akan mengomentari," kata Jokowi.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghujani pemerintah dengan kritik keras pada Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat. Atas kritikan tersebut, Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi.

Dalam Rakernas PDIP, Megawati menyinggung soal pemimpin otoriter populis, kelahiran reformasi untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, hingga menyinggung RUU Mahkamah Konstitusi (MK) juga revisi UU Penyiaran.

(Arief Setyadi )

      
