HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Buka Suara soal Dugaan Anggota Densus Menguntit Jampidsus Kejagung

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |20:37 WIB
Kapolri Buka Suara soal Dugaan Anggota Densus Menguntit Jampidsus Kejagung
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo turut merespons ihwal kasus dugaan penguntitan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah diduga dikuntit oleh oknum anggota Densus 88 Antiteror Polri beberapa waktu yang lalu. Listyo menegaskan, Polri dan Kejagung tak ada masalah. 

"Kan dengan Pak JA (Jaksa Agung) sama-sama menyampaikan nggak ada masalah," ujar Listyo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Saat disinggung terkait adanya tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Listyo pun menegaskan bahwa Polri dan Kejagung tak ada masalah apapun.

"Sudah nggak ada masalah, memang nggak ada masalah apa-apa juga," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menggandeng tangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Momen itu terjadi usai menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia.

Berdasarkan video yang diterima, Hadi menuruni anak tangga Istana Negara dengan Jaksa Agung di sebelah kanannya dan Kapolri di sebelah kirinya. "Inget ya sudah gandengan loh," kata Hadi.

Halaman:
1 2
      
