Cucu SYL Bantah Biaya Perawatan Kecantikan Pakai Duit Kementan

Keluarga Syahrul Yasin Limpo dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Tipikor (Foto: Riyan Rizki Roshali)

JAKARTA - Cucu mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Andi Tenri Bilang Radisyah atau Bibi membantah bahwa biaya perawatan kecantikan menggunakan dana dari Kementerian Pertanian (Kementan). Ia mengaku pembayaran berasal dari dana pribadi.

Hal itu disampaikannya saat ditanya hakim kala menjadi saksi dalam kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa SYL di PN Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

“Kalau saudara ya, dan ibu saudara perawatan kecantikan, melakukan perawatan kecantikan. Apakah itu saudara membayar sendiri atau gimana?” tanya hakim di ruang sidang.

“Membayar sendiri, Yang Mulia,” jawab dia.

“Kalau saudara membayar itu kan mendapat nota, apakah sepengetahuan saudara nota itu dirembes ke Kementan?” tanya hakim.

“Saya tidak pernah reimburse Yang Mulia,” ujarnya.

“Menyuruh orang lain untuk mengganti?” tanya hakim lagi.

“Mengganti tidak pernah,” ujarnya.

Hakim kemudian menanyakan terkait adanya dugaan keluarga SYL yang ditawari sejumlah fasilitas oleh pejabat di Kementan.

“Apakah saudara pernah nggak sebagaimana pernyataan Dindo (putra SYL) tadi ditawari oleh orang dari kementan untuk melayani saudara kalau ada sesuatu menghubungi?” tanya hakim.

“Pernah Yang Mulia,” ujarnya.