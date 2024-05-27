Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

SYL Berdalih Kunker ke Luar Negeri Pakai Uang Kementan demi Kepentingan Rakyat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |21:23 WIB
SYL Berdalih Kunker ke Luar Negeri Pakai Uang Kementan demi Kepentingan Rakyat
Syahrul Yasin Limpo (Foto: Riana Rizkia)
JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengklaim kunjungan kerja (kunker) yang dilakukannya ke luar negeri dilakukan karena untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia.

Hal itu ia sampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan sekaligus untuk membantah soal kunker ke luar negeri demi kepentingan pribadinya di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

“Bahwa dari semua yang disampaikan, ini berkaitan dengan urusan dengan pertanian, urusan makan Indonesia, di mana membahas soal makanan semua aspek dalam kehidupan bangsa ini,” kata SYL di ruang sidang.

Ia mengungkapkan, kunjungan kerja yang dilakukannya sudah sesuai keputusan rapat kabinet yang digelar oleh Pemerintah. Menurutnya, kunjungan kerja itu dilakukan karena Indonesia memerlukan banyak cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di saat pandemi Covid-19.

“Bahwa oleh karena itu, memang apa yang dilakukan, apalagi untuk pejalan dinas itu, memang disepakati dalam kabinet oleh semua menteri untuk melakukan diskresi. Kalau emang ini memang untuk kepentingan rakyat,” ujar SYL.

Ia menegaskan, bahwa kunker itu dilakukan karena saat pandemi Covid-19 dalam keadaan terpuruk. Untuk itu, dirinya melakukan berbagai kebijakan untuk mengembalikan keadaan Indonesia yang dilanda pandemi.

“Itu yang mau saya jelaskan yang mulia bahwa sebenarnya ini memang karena ada suasana dan kondisi Indonesia yang tidak seperti yang kita rasakan hari ini bapak,” ujar SYL.

“Itu suasana mencekam, ekonomi terancam dan (dalam) 3 tahun yang tumbuh hanya Kementerian Pertanian, 18,2 persen, yang lain minus bapak,” jelas dia.

