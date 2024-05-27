Gelar Fun Walk Ke-2 di BSD City, PSMTI Ajak Masyarakat Hidup Sehat

TANGERANG - Dalam rangka mendukung Upaya Pemerintah Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) melalui Departemen Sosial, Lingkungan Hidup dan Kesehatan bersama Yayasan EL JOHN Indonesia, menggelar Fun Walk di BSD Marketing Gallery, Tangerang, Minggu 26 Mei 2024 pagi.

Menjadi ajang olahraga sambil bergembira, Fun Walk PSMTI yang diselenggarakan kedua kali mengusung tema “Anugerah Terbesar adalah Kesehatan”, mendapat respon positif terbukti dengan antusias dari anggota PSMTI dan masyarakat. Program ini diselenggarakan kedua kalinya dan menghadirkan jumlah peserta melebihi target, yakni mencapai 586 peserta yang mendaftar.

Agenda pertama diawali dengan senam AW S3, yakni sebuah gerakan senam yang diciptakan oleh Andrie Wongso Motivator ternama di Indonesia untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di sekitar persendian lutut, pencegahan osteoporosis dan pengapuran tulang, serta memelihara kesehatan fisik yang prima.

Setelah senam, para peserta melakukan Fun Walk dengan mengambil start dari area depan BSD Marketing Gallery kemudian berjalan diatas jogging track mengelilingi Green Office Park yang berjarak 800 meter selama 3 kali putaran.

Peserta Fun Walk dibagi menjadi 10 kelompok berdasarkan warna yang pilih dan setiap kelompok harus menyiapkan yel-yel yang menarik untuk dinyanyikan sepanjang perjalanan.

Wakil Ketua Umum (WKU) PSMTI Dept. Sosial, Lingkungan Hidup dan Kesehatan; Lusiana Oey, mengatakan bahwa diselenggarakannya PSMTI Fun Walk sebagai momen Fellowship (Persahabatan) antar sesama anggota PSMTI sekaligus memperkenalkan PSMTI kepada masyarakat.

“Fun Walk ini merupakan program PSMTI bersama dari seluruh cabang-cabang PSMTI di Indonesia, sambil ber Fellowship antar sesama anggota, dan juga mengenalkan apa itu PSMTI kepada masyarakat luas,” kata Lusiana.

Perempuan yang akrab disapa Lusi Oey ini berharap agar kegiatan PSMTI Fun Walk dapat menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat.

“Harapannya semoga masyarakat luas makin mengenal hidup sehat, tidak hanya harus sehat dengan Gym tetapi juga dengan Fun Walk berjalan kaki pagi hari itu sehat dan juga mereka bisa mengikuti jejak kami jalan pagi bersama sambil ber Fellowship,” ucap Lusi Oey.

Selanjutnya, Motivator Andrie Wongso, menyampaikan bahwa, “Kalau kita sering melakukan senam ini, hidup kita akan merasa senang, bahagia dan sehat, sesuai dengan Slogan (S3) Sehat, Semangat dan Senang,” jelas Andrie.

Assistant Vice President Sales & Promotion BSD City Yandri Wahyudi, menjelaskan bahwa dirinya merasa senang atas kehadiran PSMTI dan Senam AW S3.

“Kami sangat senang untuk menyambut teman-teman dari PSMTI dan Senam AW S3, karena saya lihat dari kawasan BSD sendiri sangat cocok untuk kegiatan Fun Walk. BSD City dan Sinarmas Land menyediakan kawasan yang sangat hijau dan kota mandiri dilengkapi fasilitas hunian, bisnis, destinasi edukasi dan wisata serta tersedia jogging track,” tutur Yandri.

Setelah selesai jalan kaki bersama, peserta dipersilahkan beristirahat duduk di dalam Gedung sambil mendengarkan prosesi acara berlangsung serta pembagian Doorprize dan Grandprize berupa alat lasser senilai Rp. 6 juta rupiah.

Tak hanya itu, PSMTI juga menyediakan Pemeriksaan Kesehatan yakni Gula Darah dan Asam Urat secara Gratis kepada para peserta.