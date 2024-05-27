KRL Tertemper Motor di Perlintasan Depok-Citayam

DEPOK - Kereta Rel Listrik (KRL) dengan nomor KA 1102B relasi Depok-Bogor tertemper dengan sepeda motor di perlintasan sebidang antara Depok-Citayam, Senin (27/5/2024) pagi ini.

"KA 1102B (Depok-Bogor) tertemper sepeda motor di antara Depok-Citayam," cuit laman X @CommuterLine.

KCI menyebut bahwa saat ini rangkaian KRL telah diberangkatkan kembali dengan tujuan Stasiun Bogor dan perjalanan KRL telah normal kembali.

"Saat ini telah selesai pengecekan dan KA sudah diberangkatkan kembali dengan tujuan Stasiun Bogor. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," jelasnya.

Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dalam kecelakaan ini.

(Salman Mardira)