INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Tertemper Motor di Perlintasan Depok-Citayam

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |08:30 WIB
KRL Tertemper Motor di Perlintasan Depok-Citayam
KRL (Commuterline)
A
A
A

DEPOK - Kereta Rel Listrik (KRL) dengan nomor KA 1102B relasi Depok-Bogor tertemper dengan sepeda motor di perlintasan sebidang antara Depok-Citayam, Senin (27/5/2024) pagi ini.

"KA 1102B (Depok-Bogor) tertemper sepeda motor di antara Depok-Citayam," cuit laman X @CommuterLine.

 BACA JUGA:

KCI menyebut bahwa saat ini rangkaian KRL telah diberangkatkan kembali dengan tujuan Stasiun Bogor dan perjalanan KRL telah normal kembali.

"Saat ini telah selesai pengecekan dan KA sudah diberangkatkan kembali dengan tujuan Stasiun Bogor. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," jelasnya.

Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dalam kecelakaan ini. 

(Salman Mardira)

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186373/krl-xrKc_large.jpg
KRL Jakarta Kota-Bogor Gangguan di Stasiun Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185728/krl-pBnD_large.jpg
Sempat Gangguan, KRL Line Rangkasbitung Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185713/krl-zuLF_large.jpg
KRL Terlambat, Ada Gangguan di Lintas Palmerah-Kebayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538/krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178494/viral-WpGM_large.jpg
Breaking News! Kereta Anjlok di Rangkasbitung, Perjalanan KRL Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178152/krl-VnoN_large.jpg
Perjalanan KRL Lintas Daru-Parung Panjang Gangguan Pagi Ini
Telusuri berita news lainnya
