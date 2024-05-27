Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KCI Pastikan Tak Ada Korban Dalam Insiden KRL Tertemper Motor di Perlintasan Depok-Citayam

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |10:05 WIB
KCI Pastikan Tak Ada Korban Dalam Insiden KRL Tertemper Motor di Perlintasan Depok-Citayam
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

DEPOK - External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter (KCI), Leza Arlan memastikan insiden kereta rel listrik (KRL) KA 1102B tertemper sebuah motor di perlintasan sebidang Depok-Citayam pada Senin (27/5/2024) pagi ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.

"Iya betul. Tidak ada (korban jiwa dan luka-luka). Iya (pemotor berhasil menyelamatkan diri)," kata Leza saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Kereta Rel Listrik (KRL) dengan nomor KA 1102B relasi Depok-Bogor tertemper dengan sebuah sepeda motor di perlintasan sebidang antara Depok-Citayam pada Senin (27/5/2024) pagi ini.

"KA 1102B (Depok-Bogor) tertemper sepeda motor di antara Depok-Citayam," cuit laman X @CommuterLine.

Halaman:
1 2
      
