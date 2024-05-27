Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Jalan di Jakarta Macet di Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Panjang Waisak

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |10:05 WIB
Sejumlah Jalan di Jakarta Macet di Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Panjang Waisak
Jalanan di Jakarta macet pagi ini (NTMC)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah ruas jalan di Kota Jakarta mengalami kemacetan arus lalu lintas, Senin (27/5/2024) pagi. Padanya kendaraan di tol maupun jalan arteri karena hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Waisak 2024.

Dikutip dari informasi disampaikan akun media sosial resmi X @NTMCPoldaMetroJaya sejumlah arus lalu lintas di Jakarta terpantau padat. Sejumlah arus lalu lintas yang macet di antaranya ruas Tol Dalam Kota dari arah Cawang menuju Pancoran terlihat macet. Sementara arah sebaliknya lancar.

"Situasi arus lalu-lintas di Ruas Tol Dalam Kota KM 00+300 (Cawang) arah Pancoran terpantau padat, sedangkan arah Cikampek terpantau ramai lancar," tulis NTMC.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187408/ilustrasi_macet-FNay_large.jpg
Ada Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja di Senayan, Waspada Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171357/lampu-b3Cw_large.jpg
Dukung Pembekuan Sirene, Analis: Pengawalan Banyak Disalahgunakan Oknum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171310/agus-8AZc_large.jpg
Kakorlantas Larang Penggunaan Sirene Khusus saat Adzan hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945/lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement