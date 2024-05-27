Sejumlah Jalan di Jakarta Macet di Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Panjang Waisak

JAKARTA - Sejumlah ruas jalan di Kota Jakarta mengalami kemacetan arus lalu lintas, Senin (27/5/2024) pagi. Padanya kendaraan di tol maupun jalan arteri karena hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Waisak 2024.

Dikutip dari informasi disampaikan akun media sosial resmi X @NTMCPoldaMetroJaya sejumlah arus lalu lintas di Jakarta terpantau padat. Sejumlah arus lalu lintas yang macet di antaranya ruas Tol Dalam Kota dari arah Cawang menuju Pancoran terlihat macet. Sementara arah sebaliknya lancar.

"Situasi arus lalu-lintas di Ruas Tol Dalam Kota KM 00+300 (Cawang) arah Pancoran terpantau padat, sedangkan arah Cikampek terpantau ramai lancar," tulis NTMC.

