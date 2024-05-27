Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebocoran Kompor Gas Menyambar Pedagang Petasan, 4 Toko di Pulogadung Kebakaran

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |13:55 WIB
Kebocoran Kompor Gas Menyambar Pedagang Petasan, 4 Toko di Pulogadung Kebakaran
Kebakaran melanda 4 toko di Pulogadung (Foto : MPI/M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Perserikatan, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (27/5/2024) sekira pukul 10.44 WIB. Kobaran api membakar empat toko yang berada di pinggir Jalan Perserikatan tersebut dengan total luas 80 meter.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan dugaan penyebab kebakaran tersebut yakni lantaran adanya kebocoran kompor gas yang menyambar ke pedagang rokok dan petasan sehingga menimbulkan kobaran api yang membesar.

"Jadi dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari kebocoran kompor gas milik pelapor kebakaran. Kebetulan pelapor tengah memasak namun gas yang bocor itu menyambar ke warung korban yang menjual petasan dan rokok," ujar Gatot melalui keterangannya, Senin (27/5/2024).

Gatot menuturkan kobaran api pun membakar empat toko yang tersambar. Total kerugian pemilik dari keempat toko tersebut yakni kurang lebih Rp200 Juta.

"Proses awal pemadaman dilakukan pada sekira pukul 10:50 WIB. Pemadaman dilakukan oleh 50 personil Gulkarmat Jakarta Timur dan 10 unit mobil pompa," tutur Gatot.

Lebih lanjut, proses pemadaman tidak terlalu menemui kendala. Gatot mengatakan akhir pemadaman hingga api dinyatakan padam seluruhnya yakni sekira pukul 11.15 WIB.

"Dari kebakaran tersebut, tidak ditemukan korban jiwa maupun luka-luka. Total jiwa yang terselamatkan yakni 10 jiwa," ujar Gatot.

(Angkasa Yudhistira)

      
