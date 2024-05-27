Rumah Warga di Palmerah Kebakaran, 17 Unit Pemadam Diterjunkan

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di Jalan Kota Bambu Utara IV, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dilahap kebakraan pada Senin (27/5/2024) siang.

Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.40 WIB, dari video yang beredar, api membara besar rumah yang terletak di RT 03 RW 06 itu.

"Pengerahan 17 unit dengan 90 personel," kata Keoala Seksi Operasi Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Barat, Syafrudin dalam keterangannya, Senin.

Dari video pendek yang diterima MNC Portal Indonesia, terlihat api yang membakar rumah warga itu berkobar besar. Petugas pemadam dan warga pun saling membantu dalam pemadaman api.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang melahap salah satu rumah warta tersebut.

BACA JUGA: Sekjen DPR Cabut Praperadilan soal Penyitaan Perlengkapan Rumah Jabatan

(Arief Setyadi )