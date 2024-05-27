Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Jaya Kantongi 25 KTA DPR Palsu

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |15:13 WIB
Polda Metro Jaya Kantongi 25 KTA DPR Palsu
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan 8 mobil dan 25 kartu tanda anggota DPR RI palsu saat mengusut kasus dugaan pemalsuan pelat khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kartu tanda anggota (KTA).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pohaknya telah menetapakan lima orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menemukan 25 KTA palsu DPR.

"Barang bukti 8 mobil dan pelat serta kartu tanda anggota DPR RI 25 buah," kata Ade, Senin (27/5/2024).

Dari lima tersangka tersebut, beredar informasi ada yang merupakan seorang pengacara ternama. Hanya saja, Ade enggan merinci perihal tersebut. Dia hanya menyebut kasus tengah didalami Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Diketahui, kasus pemalsuan ini mencuat setelah pengacara kondang, Sunan Kalijaga mengunggah soal adanya beberapa pengacara yang menggunakan nomor polisi khusus DPR RI.

"4 mobil mewah pengacara terkenal pakai plat nopol @dpr_ri, apakah dia juga anggota DPR RI," tulis unggahan akun tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/338/3164517/pemalsuan-jGwA_large.jpg
Tok! Charlie Chandra Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160989/charlie-cHRi_large.jpg
Jaksa Tuntut Charlie Chandra 5 Tahun Penjara Terkait Pemalsuan Dokumen Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157415/penjara-Cd9f_large.jpg
Polisi Gerebek Pabrik Oli Palsu di Tangerang, 8 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148222/pemalsuan-E3tB_large.jpg
Pemalsu Materai Bernilai Miliaran Rupiah Ditangkap, Begini Trik Licik Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/338/3148139/tersangka-MGb3_large.jpg
Polres Bogor Kota Tangkap Dua Pelaku Pemalsuan Tanggal Kadaluarsa Susu Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142163/skincare_palsu-QW3K_large.jpg
Fantastis, Omzet Sindikat Skincare Palsu 'GlowGlowing' Capai Miliaran Rupiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement