INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suporter Bola Bentrok di Puncak Bogor, 1 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |16:12 WIB
Suporter Bola Bentrok di Puncak Bogor, 1 Orang Terluka
Korban bentrok suporter bola dengan sekelompok orang di Puncak, Bogor (Foto: Dok Polisi/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Pendukung klub Persib Bandung terlibat keributan dengan sekelompok orang tidak dikenal di wilayah Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan terluka dalam kejadian tersebut.

Kapolsek Megamendung AKP Dedi Hermawan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 26 Mei 2024 malam. Kejadian bermula saat anggota patroli Polsek Megamendung menerima laporan dari masyarakat adanya keributan di daerah tersebut.

"Keributan terjadi setelah suporter Persib yang baru saja menonton pertandingan bersama terlibat bentrok dengan kelompok lain yang tidak dikenal," kata Dedi dalam keterangannya, Senin (27/5/2025).

Ketika tim patroli tiba di lokasi, ditemukan sekelompok orang berkumpul di sekitar SPBU Cibogo. Polisi segera membubarkan kerumunan tersebut dan berhasil mengamankan empat unit motor yang diduga milik para pelaku keributan.

"Motor tersebut dibawa ke Polsek Megamendung untuk penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

Dalam insiden ini, satu orang korban bernama Muhammad Kanzul Arifin (30) karyawan asal Ciawi. Korban mengalami luka di tangan dan dilarikan ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan.

"Kami telah mengambil beberapa langkah, termasuk mencari keterangan saksi, mendokumentasikan kejadian, serta menginterogasi korban untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Situasi saat ini sudah terkendali dan akan terus melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya keributan serupa di masa mendatang," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
