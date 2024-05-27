Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Datangi Disnaker Jakarta Utara, RPA Perindo Laporkan Perusahaan Ikan Tak Penuhi Hak Nursiyah

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |16:36 WIB
Datangi Disnaker Jakarta Utara, RPA Perindo Laporkan Perusahaan Ikan Tak Penuhi Hak Nursiyah
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendatangi Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, Senin (27/5/2024). Hal ini guna membantu pemenuhan hak-hak Nursiyah, perempuan yang diduga dikriminalisasi perusahaan ekspor ikan PT SLT di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Jadi hari ini kita mendatangi Disnaker Jakarta Utara, kita meminta hak hak Nursiyah kepada perusahaan yang tidak dibayarkan seutuhnya. Kita minta anjuran kepada dinas ketenagakerjaan mengeluarkan surat agar disidangkan ke pengadilan Jakarta Pusat,"kata Ketua DPP RPA Bidang Hukum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Amriadi Pasaribu.

Dia menceritakan bahwa Nursiyah bekerja dengan gaji di bawah UMP dan tidak didaftarkan ke Jamsostek Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Bahkan hak lemburannya tidak dibayarkan.

"Kita mintakan secara tertulis juga kita mintakan kepada perusahaan tapi perusahaan itu pembayarannya itu tidak sesuai dengan nominal yang kita sampaikan mereka membayarkannya hanya sedikit,"ucapnya.

Halaman:
1 2
      
