Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motor Tabrak Minibus Shuttle di Jalur Puncak Bogor, 1 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |19:59 WIB
Motor Tabrak Minibus Shuttle di Jalur Puncak Bogor, 1 Orang Terluka
Kecelakaan jalur Puncak, Bogor (Foto: Dok Polisi/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dengan minibus terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Satu orang terluka dalam kecelakaan ini dan dilarikan ke rumah sakit.

Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 06.30 WIB. Awalnya, motor yang dikendarai Roskhan Al Farizi (21) bergerak dari arah Puncak menuju Gadog dengan kondisi jalan yang lurus dan sedikit menurun.

"Di TKP, motor tersebut bergerak terlalu ke kanan," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

Pada saat bersamaan, motor menabrak minibus shuttle yang dikendarai Iwan Setiawan (47) dari arah berlawanan. Dalam kejadian ini, pemotoe mengalami luka-luka dan dibawa ke RSPG Cisarua Bogor.

"Korban kuka terbuka di dagu serta lebam dan memar di tangan kanan," ujarnya.

Hasil penyelidikan sementara, menunjukkan bahwa penyebab utama kecelakaan tersebut adalah pengendara motor yang bergerak terlalu ke kanan jalan. Kedua kendaraan tersebut telah diperiksa dan dalam kondisi baik dan layak jalan.

"Penanganan kecelakaan oleh Unit Laka Lantas Ciawi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement