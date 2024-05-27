Motor Tabrak Minibus Shuttle di Jalur Puncak Bogor, 1 Orang Terluka

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dengan minibus terjadi di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Satu orang terluka dalam kecelakaan ini dan dilarikan ke rumah sakit.

Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 06.30 WIB. Awalnya, motor yang dikendarai Roskhan Al Farizi (21) bergerak dari arah Puncak menuju Gadog dengan kondisi jalan yang lurus dan sedikit menurun.

"Di TKP, motor tersebut bergerak terlalu ke kanan," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

Pada saat bersamaan, motor menabrak minibus shuttle yang dikendarai Iwan Setiawan (47) dari arah berlawanan. Dalam kejadian ini, pemotoe mengalami luka-luka dan dibawa ke RSPG Cisarua Bogor.

"Korban kuka terbuka di dagu serta lebam dan memar di tangan kanan," ujarnya.

Hasil penyelidikan sementara, menunjukkan bahwa penyebab utama kecelakaan tersebut adalah pengendara motor yang bergerak terlalu ke kanan jalan. Kedua kendaraan tersebut telah diperiksa dan dalam kondisi baik dan layak jalan.

"Penanganan kecelakaan oleh Unit Laka Lantas Ciawi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )