HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahasiswa UI Tewas Terlindas KRL di Rawa Buntu Tangsel

Hambali , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |21:18 WIB
Mahasiswa UI Tewas Terlindas KRL di Rawa Buntu Tangsel
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
TANGSEL - Seorang pria tewas usai terlindas Kereta Rel Listrik (KRL) di jalur rel arah Stasiun Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (27/05/24) malam.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 19.00 WIB. Dari identitasnya, korban diketahui berinisial HA (22) dengan alamat di Salatiga, Jawa Tengah. Ditemukan pula identitas kartu mahasiswa Universitas Indonesia (UI) jurusan Biologi S1.

"Tadi infonya sekitar jam 7 malam. Lokasinya itu sekitar 700 meter ke arah stasiun Rawa Buntu," terang Kepala Stasiun Rawa Buntu, Supriyanto, kepada MNC Portal.

Korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Dijelaskan Supriyanto, korban terlindas KRL yang melintas dari arah Tanah Abang menuju Parung Panjang.

Halaman:
1 2
      
