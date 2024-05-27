Pemotor Bonceng 4 Diduga Jadi Korban Tabrak Lari di Bekasi, 2 Orang Tewas

BEKASI - Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan satu sepeda motor dan truk tidak dikenal di Kabupaten Bekasi. Korban merupakan pemotor dan penumpang yang berboncengan empat.

Peristiwa kecelakaan itu terjadi pukul 11.00 WIB siang, di Jalan Raya Cikarang-Sukatani, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi, Iptu Lufti Nandang Yuniar mengatakan motor Honda Vario nomor polisi B 5296 KCS di kendarai SS ditumpangi empat orang dengan adiknya, yakni FS, AY dan AM, melaju dari utara ke selatan atau ke arah Pilar Cikarang.

"Setibanya di TKP motor tersebut mendahului dari sebelah kanan kendaraan light truck bak tidak dikenal warna merah yang parkir di badan jalan menghadap arah Selatan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/2024).

Diduga tidak cukup ruang motor tersebut jatuh dan terperosot ke depan yang mengakibatkan SS dan FS jatuh ke kanan jalan, hingga keduanya tertabrak kendaraan tidak dikenal dengan diduga truk boks warna putih yang melaju dari arah berlawanan.

"Akibatnya, pengemudi SS dan penumpangnya FS meninggal dunia di TKP. Sedangkan dua orang penumpang lainnya AY dan AM yang masih di bawah umur mengalami luka-luka, keduanya langsung dibawa ke RS. Sentra Medika Cikarang," jelas Lufti.

Kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan penyidik Unit Gakkum Sat Lantas Polres Metro Bekasi. Sedangkan truk yang menabrak korban dalam pengejaran polisi.

(Arief Setyadi )