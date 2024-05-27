Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Bonceng 4 Diduga Jadi Korban Tabrak Lari di Bekasi, 2 Orang Tewas

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |22:05 WIB
Pemotor Bonceng 4 Diduga Jadi Korban Tabrak Lari di Bekasi, 2 Orang Tewas
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Ant)
A
A
A

BEKASI - Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan satu sepeda motor dan truk tidak dikenal di Kabupaten Bekasi. Korban merupakan pemotor dan penumpang yang berboncengan empat.

Peristiwa kecelakaan itu terjadi pukul 11.00 WIB siang, di Jalan Raya Cikarang-Sukatani, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi, Iptu Lufti Nandang Yuniar mengatakan motor Honda Vario nomor polisi B 5296 KCS di kendarai SS ditumpangi empat orang dengan adiknya, yakni FS, AY dan AM, melaju dari utara ke selatan atau ke arah Pilar Cikarang.

"Setibanya di TKP motor tersebut mendahului dari sebelah kanan kendaraan light truck bak tidak dikenal warna merah yang parkir di badan jalan menghadap arah Selatan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/2024).

Diduga tidak cukup ruang motor tersebut jatuh dan terperosot ke depan yang mengakibatkan SS dan FS jatuh ke kanan jalan, hingga keduanya tertabrak kendaraan tidak dikenal dengan diduga truk boks warna putih yang melaju dari arah berlawanan.

"Akibatnya, pengemudi SS dan penumpangnya FS meninggal dunia di TKP. Sedangkan dua orang penumpang lainnya AY dan AM yang masih di bawah umur mengalami luka-luka, keduanya langsung dibawa ke RS. Sentra Medika Cikarang," jelas Lufti.

Kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan penyidik Unit Gakkum Sat Lantas Polres Metro Bekasi. Sedangkan truk yang menabrak korban dalam pengejaran polisi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement