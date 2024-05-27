Warga Geger Temukan Mayat Pria Membusuk dalam Toren Air di Tangsel

TANGSEL - Jasad pria ditemukan membusuk di dalam toren air di Gang Samid Sian RT03 RW01, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (27/05/24) malam.

Hal itu baru diketahui sekira pukul 18.30 WIB setelah salah seorang saksi berinisial S (46) berniat mengecek aliran air di kediamannya berwarna keruh dan berbau tak sedap.

"Saksi mencium aroma tidak sedap karena curiga air di kamar mandi airnya keruh dan berbusa serta meninmbulkan aroma yang tidak sedap, lalu sama istri saksi disuruh cek toren air ukuran 1500 Liter yang berada di atas belakang rumah kontrakan," kata Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodiq.

S sempat curiga begitu membuka toren di mana didapati ada gumpalan menyerupai bantal besar. Selanjutnya dia memanggil saksi lain untuk ikut mengecek. Keduanya pun terkejut saat mengetahui gumpalan itu adalah jasad manusia.

"Ternyata jasad manusia yang dalam keadaan membengkak dan menimbulkan aroma yang tidak sedap," jelasnya.