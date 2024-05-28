Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Partai Hanura Berduka Wabendum Bappilu Meninggal Dunia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |01:37 WIB
Partai Hanura Berduka Wabendum Bappilu Meninggal Dunia
Oso dan Agung Laksono (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berduka atas wafatnya Wakil Bendahara Bappilu Korwil Hanura NTT, NTB, dan Bali, Muhamad Ali Umar bin Kufusami karena sakit pada usia 57 tahun.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, almarhum memiliki peran besar dalam mengelola jalannya organisasi dan administrasi kepartaian, khususnya di tengah tahapan Pemilu 2024.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun, kami sangat berduka dan kehilangan seorang tokoh yang sangat aktif. Beliau meninggal karena sakit. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah dan mengampuni semua kesalahannya," ujar OSO, Selasa (28/5/2024).

Selain menjabat sebagai pengurus Partai Hanura, lanjut OSO, almarhum juga menjabat sebagai aktif di organisasi Pemuda Pancasila sebagai sekretaris MPO Prov DKI Jakarta. "Kita sama-sama juga di Pemuda Pancasila, dan kami merasa kehilangan," ujar OSO.

Hadir pula pada kesempatan itu Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Agung Laksono.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Agung Laksono mengaku kehilangan almarhum.

