Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramai isu Brutus dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, AMPI Pastikan Golkar Partai yang Loyal

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |05:28 WIB
Ramai isu <i>Brutus</i> dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, AMPI Pastikan Golkar Partai yang Loyal
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPLN AMPI Malaysia, Whidie Asra, menyayangkan pernyataan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, dalam sebuah podcast yang mengatakan bahwa “Golkar bisa mbalelo dan menjadi Brutus dalam pemerintahan Prabowo-Gibran”.

Whidie Asra menilai statement ini adalah framing dan asumsi yang dibangun Qodari untuk menyerang citra positif Partai Golkar sebagai partai terbesar dalam barisan koalisi Indonesia Maju.

Tuduhan tersebut tentu saja melukai perasaan kader Golkar dan menyerang marwah organisasi partai yang selama ini terbukti loyal dalam mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan koalisi Prabowo- Gibran.

“Sangat disayangkan seorang pengamat senior seperti Bang Qodari melontarkan pernyataan tendensius terhadap Partai Golkar dalam forum public seperti podcast yang dapat diartikan sebagai penyerangan terhadap Golkar secara umum. Apalagi sampai keluar bahasa Brutus dan partai berbahaya, tentu saja ini sudah tidak objektif dan sangat provokatif,” kata Asra pada senin (27/05/2024).

Brutus dalam sejarah Romawi dikenal sebagai pengkhianat dalam pemerintahan Julius Caesar, dialah yang menghabisi nyawa Caesar dengan menusukkan belati tajam ke tubuhnya. Padahal Brutus adalah anak angkat kesayangan Caesar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188115//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-oMOu_large.jpg
Di Depan Prabowo, Bahlil Usulkan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188099//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-O7Np_large.jpg
Usulkan Bentuk Koalisi Permanen di Depan Prabowo, Bahlil: Jangan Koalisi On-Off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187526//prabowo-WiON_large.jpg
Survei Adidaya Institute: Mayoritas Publik Percaya Pemerintahan Prabowo Bebas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184375//kpk-W4VY_large.jpg
Heboh Isu Eks Terpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto Masuk Kepengurusan Golkar, Ini Kata Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183430//prabowo-roV7_large.jpg
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Bidang Agraria Alami Kemajuan Signifikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182501//bahlil-ftnH_large.jpg
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Doakan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement