Ramai isu Brutus dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, AMPI Pastikan Golkar Partai yang Loyal

JAKARTA – Ketua DPLN AMPI Malaysia, Whidie Asra, menyayangkan pernyataan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, dalam sebuah podcast yang mengatakan bahwa “Golkar bisa mbalelo dan menjadi Brutus dalam pemerintahan Prabowo-Gibran”.

Whidie Asra menilai statement ini adalah framing dan asumsi yang dibangun Qodari untuk menyerang citra positif Partai Golkar sebagai partai terbesar dalam barisan koalisi Indonesia Maju.

Tuduhan tersebut tentu saja melukai perasaan kader Golkar dan menyerang marwah organisasi partai yang selama ini terbukti loyal dalam mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan koalisi Prabowo- Gibran.

“Sangat disayangkan seorang pengamat senior seperti Bang Qodari melontarkan pernyataan tendensius terhadap Partai Golkar dalam forum public seperti podcast yang dapat diartikan sebagai penyerangan terhadap Golkar secara umum. Apalagi sampai keluar bahasa Brutus dan partai berbahaya, tentu saja ini sudah tidak objektif dan sangat provokatif,” kata Asra pada senin (27/05/2024).

Brutus dalam sejarah Romawi dikenal sebagai pengkhianat dalam pemerintahan Julius Caesar, dialah yang menghabisi nyawa Caesar dengan menusukkan belati tajam ke tubuhnya. Padahal Brutus adalah anak angkat kesayangan Caesar.