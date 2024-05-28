Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 Apakah Ada Hari Libur dan Cuti Bersama?

Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 Apakah Ada Hari Libur dan Cuti Bersama?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu hari besar pada bulan Juni adalah Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, 1 Juni 2024 adalah tanggal merah dan termasuk hari libur nasional untuk memperingati Hari Lahir Pancasila.

Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sebagai berikut:

Peratama, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Kedua, tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. Ketiga, Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Namun, apakah ada cuti bersama pada Hari Lahir Pancasila seperti sejumlah hari besar lainnya? Jawabannya tidak.

Tanggal 1 Juni 2024 tidak termasuk dalam daftar cuti bersama tahun 2024.

Cuti bersama pada bulan Juni akan jatuh pada 18 Juni 2024 dalam rangka Hari Raya Idul Adha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161238/tanggal_merah-C0zI_large.jpg
Pemerintah Ternyata Tetapkan 18 Agustus Cuti Bersama Bukan Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161227/pemerintah-pcGC_large.jpg
Kabar Baik! SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 Akhirnya Terbit, Cek Selengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160644/pemerintah-S4eq_large.jpg
Kabar Baik! Istana Segera Terbitkan SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159654/libur-Plr4_large.jpg
Hore! Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Libur Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127735/tmii-Kv5l_large.jpg
Hampir 20 Ribu Orang Kunjungi TMII di Hari Kedua Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/338/3107865/mrt-05W8_large.jpg
Begini Jam Operasional MRT Jakarta saat Libur Isra Mi'raj dan Imlek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement