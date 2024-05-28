Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 Apakah Ada Hari Libur dan Cuti Bersama?

JAKARTA - Salah satu hari besar pada bulan Juni adalah Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, 1 Juni 2024 adalah tanggal merah dan termasuk hari libur nasional untuk memperingati Hari Lahir Pancasila.

BACA JUGA: Sejumlah Jalan di Jakarta Macet di Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Panjang Waisak

Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sebagai berikut:

Peratama, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Kedua, tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. Ketiga, Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Namun, apakah ada cuti bersama pada Hari Lahir Pancasila seperti sejumlah hari besar lainnya? Jawabannya tidak.

Tanggal 1 Juni 2024 tidak termasuk dalam daftar cuti bersama tahun 2024.

Cuti bersama pada bulan Juni akan jatuh pada 18 Juni 2024 dalam rangka Hari Raya Idul Adha.