Babak Baru "Kasus Vina, Buron & Tumbal Pejabat?" Malam Ini di Rakyat Bersuara Bersama Aiman Witjaksono dan Para Narasumber Kredibel, Live Hanya di iNews

JAKARTA - Malam Ini, Rakyat Bersuara kembali hadir membahas tuntas isu-isu terkini bersama Aiman Witjaksono, Titin Prialianti, Tengku Zanzabella, Brigjen Pol (Purn) Sri Suari dan para narasumber kredibel lainnya dan para narasumber kredibel di bidangnya. Membahas kembali topik pembunuhan Vina yang kian panas dan masih diperbincangkan di tengah tengah masyarakat.

Kasus Vina kembali menjadi sorotan. Kasus tragis yang melibatkan kematian dua anak remaja asal Cirebon ini masih menyisakan tanda tanya. Sebanyak delapan pelaku telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, dengan tujuh diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup dan satu lainnya, yang masih di bawah umur dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Selain itu, polisi menghadapi kendala dalam menangkap tiga tersangka yang masih buron karena identitas asli mereka belum diketahui secara pasti. Nama-nama yang dikenal (Dani, Andi, dan Pegi alias Perong) kemungkinan hanya nama samaran, yang menyulitkan pencarian mereka.

Dan beberapa waktu yang lalu, Perong alias Pegi berhasil ditangkap oleh kepolisian. Namun, hal-hal mengejutkan lainnya terjadi, Kartini Ibunda dari Pegi Setiawan Alias Perong mengatakan jika anaknya menjadi tumbal anak seorang pejabat. Ia meyakini jika tertangkapnya Perong adalah kesalahan yang disengaja. Kasus Vina masih menyisakan banyak pertanyaan, Lantas bagaimana kisah kelanjutan dari drama kasus Vina ini?

Jangan lewatkan Dialog Spesial Rakyat Bersuara "Kasus Vina, Buron & Tumbal pejabat?", bersama para narasumber,Titin Prialianti, Pengacara Saka Tatal, Tengku Zanzabella, Pegiat Media Sosial, Brigjen Pol (Purn) Sri Suari, Praktisi Kepolisian, Adrianus Meliala, Kriminolog, Saka Tatal, Mantan Terpidana Kasus pembunuhan Vina, Kartini, Ibu Pegi, Yanti Sugianti, Kuasa Hukum Pegi malam ini pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

(Awaludin)