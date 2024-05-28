Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Babak Baru "Kasus Vina, Buron & Tumbal Pejabat?" Malam Ini di Rakyat Bersuara Bersama Aiman Witjaksono dan Para Narasumber Kredibel, Live Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |14:01 WIB
Babak Baru
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Malam Ini, Rakyat Bersuara kembali hadir membahas tuntas isu-isu terkini bersama Aiman Witjaksono, Titin Prialianti, Tengku Zanzabella, Brigjen Pol (Purn) Sri Suari dan para narasumber kredibel lainnya dan para narasumber kredibel di bidangnya. Membahas kembali topik pembunuhan Vina yang kian panas dan masih diperbincangkan di tengah tengah masyarakat.

Kasus Vina kembali menjadi sorotan. Kasus tragis yang melibatkan kematian dua anak remaja asal Cirebon ini masih menyisakan tanda tanya. Sebanyak delapan pelaku telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, dengan tujuh diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup dan satu lainnya, yang masih di bawah umur dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Selain itu, polisi menghadapi kendala dalam menangkap tiga tersangka yang masih buron karena identitas asli mereka belum diketahui secara pasti. Nama-nama yang dikenal (Dani, Andi, dan Pegi alias Perong) kemungkinan hanya nama samaran, yang menyulitkan pencarian mereka.

Dan beberapa waktu yang lalu, Perong alias Pegi berhasil ditangkap oleh kepolisian. Namun, hal-hal mengejutkan lainnya terjadi, Kartini Ibunda dari Pegi Setiawan Alias Perong mengatakan jika anaknya menjadi tumbal anak seorang pejabat. Ia meyakini jika tertangkapnya Perong adalah kesalahan yang disengaja. Kasus Vina masih menyisakan banyak pertanyaan, Lantas bagaimana kisah kelanjutan dari drama kasus Vina ini?

Jangan lewatkan Dialog Spesial Rakyat Bersuara "Kasus Vina, Buron & Tumbal pejabat?", bersama para narasumber,Titin Prialianti, Pengacara Saka Tatal, Tengku Zanzabella, Pegiat Media Sosial, Brigjen Pol (Purn) Sri Suari, Praktisi Kepolisian, Adrianus Meliala, Kriminolog, Saka Tatal, Mantan Terpidana Kasus pembunuhan Vina, Kartini, Ibu Pegi, Yanti Sugianti, Kuasa Hukum Pegi malam ini pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871//mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185919//pakar_komunikasi_politik_effendi_gazali-Mtbq_large.jpg
Effendi Gazali Sebut Aneh Ijazah Tak Ada Tanda Tangan Pembimbing di Lembar Pengesahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185897//roy_suryo-iAOC_large.jpg
Roy Suryo Bakal Stop Bicara soal Ijazah Jokowi Jika Diminta Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181641//magda_antista_ibu_delpedro_marhaen-SJbo_large.PNG
Ibu Delpedro Kecewa Anaknya Dituduh Penghasut Demo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180161//inews_media_group-QwKf_large.jpg
iNews Ajak Mahasiswa Unpad Pahami Tren Media di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179930//ferdinand-rYwJ_large.jpg
Kisruh Dana Mengendap, Ferdinand Tantang Menteri Purbaya Beri Solusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement