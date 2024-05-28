Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RUU Polri Ubah Batas Usia Pensiun Bintara hingga Perwira

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |14:22 WIB
RUU Polri Ubah Batas Usia Pensiun Bintara hingga Perwira
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi usul inisiatif DPR RI.

Hal tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang V tahun 2023-2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hari ini, Selasa (28/5/2024). 

"Terhadap keempat RUU usulan Badan Legislasi tersebut, contohnya tentang RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti bintara dan tamtama batas usia pensiun 58, perwira 60 tahun, atau bintara dengan kebutuhan organisasi berusia 60 tahun dengan mekanisme sendiri," kata Dasco.

Dasco mengatakan, bila anggota Polri memiliki keahlian maka batas usia pensiun akan diperpanjang paling lama 2 tahun. Hal tersebut pun disetujui oleh anggota DPR lainnya.

"Dan apabila memiliki keahlian khusus, batas usia pensiun dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Demikian contohnya. Apakah dapat disetujui?" kata Dasco.

