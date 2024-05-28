Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bamsoet Bilang SBY Minta MPR Kaji Sistem Pemilu Langsung Gegara Habiskan Biaya Tinggi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |15:01 WIB
Bamsoet Bilang SBY Minta MPR Kaji Sistem Pemilu Langsung Gegara Habiskan Biaya Tinggi
Pimpinan MPR bertemu SBY di Cikeas (Foto: MPI/Jonathan S)
A
A
A

BOGOR - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menemui Presiden Keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/5/2024).

Dalam pertemuan itu MPR diminta untuk mengkaji sistem Pemilu langsung dalam Pilkada.

Hal itu diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai menghadiri pertemuan itu bersama Bambang hadir dengan Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid dan Syarif Hasan. Bambang mengatakan bahwa Pemilu langsung itu memang ada sisi positif, namun tetap ada sisi negatifnya.

"Bad newsnya Pemilu itu berbiaya tinggi. Ini yang beliau (SBY) mendorong supaya kita melakukan kajian yang mendalam tentang sistem Pemilihan Umum langsung," kata Bambang, Selasa (28/5/2024).

Adapun yang dikaji bukan hanya Pemilihan Umum untuk pemilihan kepala daerah. Menurutnya pemilihan umum langsung untuk legislatif pun akan juga dikaji.

"Apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya, itu kita diminta untuk mengkaji kembali ya termasuk juga pemilihan umum di legislatifnya," kata dia.

Halaman:
1 2
      
