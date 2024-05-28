Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Dokter Cantik Nouran Essam Layani Jemaah Haji Indonesia, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |15:34 WIB
Cerita Dokter Cantik Nouran Essam Layani Jemaah Haji Indonesia, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
(Foto: Okezone.com)
A
A
A

SENYUM, salam dan sapaan ramah terlihat dari petugas perempuan Arab Saudi terhadap jamaah haji Indonesia yang tiba di bandara Jeddah.

Ya, pemerintah kerajaan Arab Saudi mulai melibatkan peran perempuan untuk pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Puluhan petugas perempuan hilir mudik melayani jemaah haji Indonesia mulai dari urusan administrasi hingga layanan kesehatan.

Salah satunya Nouran Essam, dokter yang bertugas sebagai koordinator Klinik Sultan Abdullah, di Bandara Jeddah. Demi melayani jemaah, nouran tak ragu untuk masuk ke paviliun haji Indonesia.

Banyaknya jemaah haji lansia, serta perbedaan cuaca yang cukup ekstrem membuat Nouran merasa bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan jemaah.

Khususnya terkait rawannya penyebaran virus influenza saat prosesi puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Dengan ramah dan tak kenal lelah, dokter 31 tahun ini mendatangi satu per satu jemaah untuk memberikan tips singkat terkait kesehatan.

Baginya, visitasi dan penyuluhan kesehatan ke jemaah bukan sekedar tanggung jawab profesi tapi juga menjadi ladang pahala.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
