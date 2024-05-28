Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa KPK Akan Hadirkan Ahmad Sahroni dan Nayunda Nabila di Sidang SYL Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |15:47 WIB
Jaksa KPK Akan Hadirkan Ahmad Sahroni dan Nayunda Nabila di Sidang SYL Besok
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri (Foto: Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadirkan anggota DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni dalam sidang lanjutan gratifikasi dan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Rabu 29 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, selain Ahmad Sahroni, pihaknya juga akan menghadirkan penyanyi Nayunda Nabila.

"Persidangan SYL besok, jaksa telah memanggil beberapa orang saksi di antaranya Nayunda Nabila kemudian dan beberapa pihak lainnya termasuk juga saksi di luar berkas perkara yang dihadirkan yaitu anggota DPR atas nama Ahmad Sahroni,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (28/5/2024).

Ali berharap, saksi-saksi lainnya yang juga dipanggil bisa hadir untuk memberikan keterangannya pada persidangan. “Kami juga berharap saksi-saksi lainnya nanti bisa hadir besok sesuai surat panggilan yang sudah dikirimkan oleh tim Jaksa KPK,” ujarnya.

Diketahui, Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Ia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam dakwaan, diduga SYL menerima gratifikasi senilai Rp44,5 miliar. Jumlah tersebut didapatkan dari patungan pejabat eselon I dan 20% dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan.

(Arief Setyadi )

      
