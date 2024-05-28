Muhammad Ali Umar Wafat, Oso: Sosok Setia Kawan dan Baik Hati

JAKARTA - Wakil Bendahara Bappilu Korwil Hanura NTT, NTB, dan Bali, Muhammad Ali Umar tutup usia pada Senin 27 Mei 2024.

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), mengenang sosok almarhum sebagai orang yang baik hati dan senang membantu teman, utamanya yang tengah dilanda kesusahan.

"Saya mengenal almarhum sejak muda, setia kawan, bersahabat, baik hati dan selalu berada di teman-teman yang sedang susah, selalu ada," ujar OSO di sela pemakaman Umar, TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Selasa (28/5/2024).

"Jadi bukan dibikin-bikin, itu karakternya," ucapnya.

Ia pun sangat kehilangan atas wafatnya pria yang juga menjabat Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta itu. OSO pun mendoakan yang terbaik bagi almarhum. "Jadi memang kami merasa kehilangan terhadap Muhamad Umar atau yang sering dipanggil Tambul. Dia adalah sahabat yang baik bagi kita semua," tuturnya.

"Itu sebabnya kita semua mendoakannya semoga beliau ditempatkan di sisi Allah SWT dan keluarganya dilindungi," imbuhnya.

Lebih lanjut OSO berharap, apabila ada sangkutan atau hal lainnya dari Umar semasa hidup, hendaknya dibicarakan secara baik-baik dengan pihak keluarga. Sebab jika hal itu tak dilakukan, akan berhadapan dengannya.

"Apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah, itu harus dibicarakan dengan keluarganya. Tidak boleh mengambil langkah-langkah siapa pun orangnya apa yang ada persoalan dengan dia, akan berhadapan dengan kami semua," jelas OSO.