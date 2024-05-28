Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhammad Ali Umar Wafat, Oso: Sosok Setia Kawan dan Baik Hati

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |21:13 WIB
Muhammad Ali Umar Wafat, Oso: Sosok Setia Kawan dan Baik Hati
Ketum Hanura Osman Sapta Odang (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Bendahara Bappilu Korwil Hanura NTT, NTB, dan Bali, Muhammad Ali Umar tutup usia pada Senin 27 Mei 2024.

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), mengenang sosok almarhum sebagai orang yang baik hati dan senang membantu teman, utamanya yang tengah dilanda kesusahan.

"Saya mengenal almarhum sejak muda, setia kawan, bersahabat, baik hati dan selalu berada di teman-teman yang sedang susah, selalu ada," ujar OSO di sela pemakaman Umar, TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Selasa (28/5/2024).

"Jadi bukan dibikin-bikin, itu karakternya," ucapnya.

Ia pun sangat kehilangan atas wafatnya pria yang juga menjabat Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta itu. OSO pun mendoakan yang terbaik bagi almarhum. "Jadi memang kami merasa kehilangan terhadap Muhamad Umar atau yang sering dipanggil Tambul. Dia adalah sahabat yang baik bagi kita semua," tuturnya.

"Itu sebabnya kita semua mendoakannya semoga beliau ditempatkan di sisi Allah SWT dan keluarganya dilindungi," imbuhnya.

Lebih lanjut OSO berharap, apabila ada sangkutan atau hal lainnya dari Umar semasa hidup, hendaknya dibicarakan secara baik-baik dengan pihak keluarga. Sebab jika hal itu tak dilakukan, akan berhadapan dengannya.

"Apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah, itu harus dibicarakan dengan keluarganya. Tidak boleh mengambil langkah-langkah siapa pun orangnya apa yang ada persoalan dengan dia, akan berhadapan dengan kami semua," jelas OSO.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169751/hanura-KslS_large.jpg
Kumpulkan Kader Hanura, Oso: Kita Gak Boleh Menyimpang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/338/3151872/rio_capella-nTuz_large.jpg
Patrice Rio Capella Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD Hanura Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/337/3013941/partai-hanura-berduka-wabendum-bappilu-meninggal-dunia-omdv4fM1Zu.jpg
Partai Hanura Berduka Wabendum Bappilu Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/337/3000172/partai-hanura-buka-pendaftaran-calon-kepala-daerah-di-pilkada-2024-Ya0VUQtHCx.jpg
Partai Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/01/338/2271121/polda-metro-jaya-segel-gedung-dpp-partai-hanura-xbqfTjn3Jo.jpg
Polda Metro Jaya Segel Gedung DPP Partai Hanura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/24/337/2157998/jokowi-yakin-hanura-bisa-jadi-pencegah-politik-sara-i8PPvyqiB4.jpg
Jokowi Yakin Hanura Bisa Cegah Politik SARA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement