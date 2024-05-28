Jadi Sorotan Publik, Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Diminta Diusut Tuntas

JAKARTA - Praktisi kepolisian, Brigjen Pol (Purn) Yosepha Sri Suari menyebut tabir misteri kasus pembunuhan Vina Cirebon yang belakangan menjadi sorotan publik, harus menjadi cambuk bagi pihak kepolisian Jawa Barat dalam mengungkap kasus ini secara tuntas.

Menurut dia, apa yang berkembang saat ini akan berguna dan menjadi suplemen bagi pihak kepolisian untuk lebih memacu dirinya untuk menyidik kasus ini secara paripurna.

"Saya katakan paripurna mengapa? Karena tekanan publik, ruang kecurigaan publik begitu besar. Jadi justru menjadi cambuk bagi pihak kepolisian," kata Yosepha dalam program dialog spesial Rakyat Bersuara yang disiarkan secara langsung iNews, Selasa (28/5/2024).

Sebagai mantan penyidik Bareskrim Polri, dirinya meyakini apa yang menjadi kepercayaan diri yang ditunjukkan Polda Jabar dalam kasus ini lantaran mereka memegang bukti-bukti yang dapat membuktikan atau yang menghubungkan Pegi Setiawan, salah satu DPO yang berhasil ditangkap dengan kasus kematian Vina ini.

"Kalau pun toh dugaan sebagian kita, bahwa terjadi kesalahan dan sebagainya, tidak mungkin kalau terjadi kesalahan akan diteruskan dengan kesalahan, saya meyakini itu. Karena yang mengambil instansi atas, kalau toh benar. Nanti kita lihat ajang pembuktiannya," ujarnya.