Bertolak ke Babel, Wapres Buka Ijtima Ulama Komisi Fatwa

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertolak ke Provinsi Bangka Belitung, Selasa (28/05/2024). Wapres akan membuka Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

Pukul 15.30 WIB, Wapres beserta rombongan dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, lepas landas dari Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam 5 menit, pukul 16.35 WITA Wapres diperkirakan tiba di Bandara Depati Amir, langsung disambut oleh Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal Zakaria dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masing-masing beserta pendamping, diiringi dengan Tarian Sekapur Sirih.

Hari berikutnya, Rabu (29/5/2024), pukul 10.00 WIB Wapres dijadwalkan menghadiri acara Peresmian Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia VIII.

Usai acara, pukul 13.30 WIB Wapres dan rombongan, dengan pesawat yang sama lepas landas menuju Bandara Sultan Iskandar Muda, Provinsi Aceh.

Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam 15 menit, pukul 15.45 WIB Wapres diperkirakan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Provinsi Aceh disambut oleh Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal, Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Hantarno Edi Sasmoyo, dan Danlanal Sabang Kolonel Laut (P) Gita Muharam, masing masing beserta pendamping.