HOME NEWS NASIONAL

Kepala BNN Kunjungi Pusat Laboratorium Forensik Narkotika DEA

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |23:30 WIB
Kepala BNN Kunjungi Pusat Laboratorium Forensik Narkotika DEA
Kepala BNN Marthinus Hukom (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala BNN Marthinus Hukom dan jajarannya meninjau salah satu fasilitas laboratorium Drug Enforcement Administration (DEA), Special Testing and Research Laboratory (STRL), dalam rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Amerika Serikat.

STRL merupakan pusat pengujian dan penelitian forensik yang memainkan peran penting dalam menghasilkan informasi intelijen yang dibutuhkan oleh DEA dan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat.

Laboratorium milik DEA tersebut melakukan penelitian mendalam dan analisis terhadap zat-zat yang dikendalikan, termasuk dari sumber-sumber internasional serta tanda-tanda alat dan logo pada obat-obatan dan kemasannya.

"Hasil penelitian dan analisis STRL kemudian digunakan sebagai informasi intelijen strategis untuk mengetahui metode pemerosesan, asal geografis, dan produsen narkotika seperti heroin, kokain, dan metamfetamin," kata Kepala BNN Marthinus Hukom, Selasa (28/5/2024).

Melalui study visit ini BNN berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat diterapkan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN sebagai upaya peningkatan pelayanan dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan kejahatan narkotika yang semakin berkembang.

(Fakhrizal Fakhri )

      
