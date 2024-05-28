Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beri Ruang Sesuai Kompetensi, Polri Tegaskan Cetak SDM Unggul

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |23:36 WIB
Beri Ruang Sesuai Kompetensi, Polri Tegaskan Cetak SDM Unggul
As SDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (Foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo meluncurkan buku bertajuk meritokrasi jabatan fungsional di lingkungan Polri guna mewujudkan SDM unggul.

Itu dilakukan sebagai panduan komprehensif yang mengulas konsep, implementasi, serta tantangan meritokrasi dalam jabatan fungsional di lingkungan Polri.

Dedi menguraikan dengan jelas bagaimana meritokrasi dapat diterapkan secara efektif guna meningkatkan kualitas dan kinerja SDM Polri.

“Buku ini juga dapat menjadi panduan dan referensi dalam upaya kita bersama untuk terus memperkuat dan memperbaiki sistem Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan umumnya untuk organisasi pemerintah lainnya, organisasi swasta, dan seluruh Stakeholder. Bahkan, buku ini juga menjadi wujud nyata dari komitmen Polri untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri dalam rangka mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, dan terpercaya,” kata Dedi, Selasa (28/5/2024).

Meritokrasi adalah sebuah prinsip yang menekankan bahwa penilaian dan penghargaan terhadap individu harus didasarkan pada kemampuan, kinerja, dan prestasi. Dalam konteks Polri, penerapan meritokrasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan meraih posisi sesuai dengan kompetensi mereka.

Buku ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip meritokrasi dapat diterapkan secara efektif di lingkungan Polri.

