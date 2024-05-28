Pohon Tumbang Timpah Mobil di Areal PLTA Simarboru, 2 TKA Jadi Korban

TAPSEL - Seorang tenaga kerja asing (TKA) asal Cina tewas di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Senin (27/5/2024) sore.

Korban bernama Zheng Xiang warga Beijing ini tewas usai mobil jenis SUV yang ditumpanginya tertimpa pohon tumbang di areal proyek.

Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan, peristiwa nahas tersebut terjadi saat pria berusia 27 tersebut bersama 2 rekannya yakni M Lufthi Situmeang (37) warga Jalan Ketapang, Gang Sepakat Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan seorang TKA, Zhao Jianjun (28) warga Beijing/Kamp PLTA Simarboru, Desa Luat Lombang Kecamatan Sipirok mengendarai mobil Fortuner dengan nomor polisi BA 1040 QG.

Kala itu, cuaca di lokasi tengah diguyur hujan deras. Namun nahas, setibanya di R3 dekat Adit I Kelurahan Wek 1 Batang Toru, mobil yang tumpangi ke 3 korban terhenti. Pasalnya, satu unit pohon tumbang menimpah kenderaan tersebut.

Akibat kejadian tersebut, korban Zhen Xiang meninggal dunia sedangkan 2 rekannya mengalami luka ringan.

Saat dikonfirmasi masih wartawan, Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi membenarkan peristiwa tersebut. “Iya, bencana alam pohon tumbang,” ungkapnya melalui pesan singkat Whatsapp, Senin (27/5/2024) malam.