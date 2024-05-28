Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerap Terjadi Kecelakaan, KAI Dorong Pemkot Tutup Perlintasan Sebidang Liar di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |08:05 WIB
Kerap Terjadi Kecelakaan, KAI Dorong Pemkot Tutup Perlintasan Sebidang Liar di Depok
A
A
A

DEPOK - Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengambil langkah tegas menutup perlintasan kereta sebidang yang kerap terjadi kecelakaan.

Terbaru pada Senin (27/5) pagi Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Jakarta-Bogor tertemper dengan sebuah sepeda motor di perlintasan sebidang Ratu Jaya, Cipayung, Depok. Beruntungnya pengendara motor berhasil selamat dari maut usai melompat dari kendaraan yang ringsek itu.

"Peran pemerintah baik pusat ataupun daerah sangat diperlukan untuk mengurangi kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang. KAI juga mendorong pemerintah untuk membuat perlintasan yang aman sesuai regulasi atau menutup perlintasan liar yang dapat membahayakan perjalanan kereta api dan keselamatan bersama," kata Ixfan saat dikonfirmasi, Selasa (28/5/2024).

Ixfan menambahkan KAI hanya bertindak sebagai operator dan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memasang palang perlintasan atau mengubahnya menjadi tidak sebidang seperti flyover maupun underpass.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 94 Tahun 2018 pasal 2, pengelolaan perlintasan sebidang tersebut dilakukan oleh penanggung jawab jalan sesuai klasifikasinya, Menteri untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, serta badan hukum atau lembaga untuk Jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186373//krl-xrKc_large.jpg
KRL Jakarta Kota-Bogor Gangguan di Stasiun Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185728//krl-pBnD_large.jpg
Sempat Gangguan, KRL Line Rangkasbitung Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185713//krl-zuLF_large.jpg
KRL Terlambat, Ada Gangguan di Lintas Palmerah-Kebayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184232//krl_commuter_line-BoEC_large.jpg
Gangguan di Stasiun Depok, KRL Bogor–Jakarta Alami Keterlambatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714//prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252//lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement