HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Obat Di Kamal Terbakar, 16 Unit Pemadam Diterjunkan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |09:14 WIB
Gudang Obat Di Kamal Terbakar, 16 Unit Pemadam Diterjunkan
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam kebakaran Bangunan gudang obat di Jalan Kamal Raya Nomor 2, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa (28/5/2024).

"Warga yang melihat kejadian tersebut segera mendatangi Pos Pemadam Kebakaran Cengkareng Barat untuk meminta bantuan pemadaman," tulis akun Instagram humasjakfire.

Menindaklanjuti laporan tersebut, unit mobil pemadam kebakaran dan personel dikerahkan menuju ke lokasi kejadian.

"Pukul 01.00 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian pukul 01.50 WIB petugas pemadam Jakarta berhasil melokalisir perambatan api," tulis admin akun tersebut

Setelah itu pada pukul 01.54 WIB proses pemadaman masuk ke tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api ataupun asap.

Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 06.48 WIB setelah mengerahkan sejumlah 16 unit dan 80 personel.

"Terkait dugaan penyebab terjadinya kebakaran masih dalam tahap penyelidikan pihak yang berwenang," tulis akun Instagram humasjakfire.

(Khafid Mardiyansyah)

      
