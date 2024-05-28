Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Autopsi Jasad Pria Membusuk dalam Toren di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |09:50 WIB
TANGERANG SELATAN - Pihak kepolisian mengevakuasi jasad pria membusuk dalam toren air di Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel) ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timu

Jasad pria itu berhasil dikeluarkan dari dalam toren pada Senin 28 Mei 2024 malam, sekira pukul 22.00 WIB, atau beberapa jam sejak pertama kali ditemukan sekira pukul 18.00 WIB.

Pihak yang mengaku sebagai keluarga korban mendatangi lokasi kejadian. Mereka pun bersama-sama berangkat menuju RS Polri untuk memastikan bahwa jasad tersebut merupakan salah satu anggota keluarganya.

"Tadi malam sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diautopsi dengan persetujuan keluarga," kata Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodik, Selasa (28/05/24).

Jasad pria membusuk itu sulit dikenali karena telah membusuk. Bagian tubuhnya sudah membengkak dan rusak. Pihak kepolisian belum berani memyimpulkan identitas korban meski telah ada pihak yang mengaku sebagai keluarganya.

"Nanti selesai autopsi biar tidak mendahului hasil forensik dari Dokpol," ucapnya.

Jasad membusuk itu pertama kali diketahui oleh saksi penghuni rumah tinggal yang ingin mengecek aliran air sumurnya menjadi keruh, berbusa dan mengeluarkan aroma tak sedap. Begitu dilihat isi toren, barulah dikatahui ada jasad membusuk yang diduga telah meninggal sejak beberapa hari lalu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
