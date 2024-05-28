Pagi Ini, Sejumlah Kawasan di Jakarta Padat

JAKARTA - Pada Selasa (28/5/2024) ini, sejumlah kawasan di Jakarta mengalami kepadatan, baik di jalan arteri maupun di jalan tol. Kepadatan terjadi karena adanya peningkatan volume kendaraan saat jam sibuk berangkat ke kantor.

Kepadatan di Jalan Tol, salah satunya diunggah akun X PT.JASAMARGA pada Selasa (28/5/2024) pagi tadi, yang mana kepadatan terjadi di Tol Jakarta Tangerang, yakni di kawasan Kunciran-Karang Tengah, kepadatan terjadi karena adanya peningkatan volume lalin. Begitu juga di kawasan Kembangan-Kedoya terjadi kepadagan.

Lalu, di Jalan Tol Dalam Kota, kepadatan terjadi di kawasan Cawang-Tebet, Kuningan-Semanggi, Kapuk-Pluit, hingga Jembatan Tiga Tomang-Senayan.

Selain di dalam kota, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, yang mana terjadi di Ulujami KM 16-KM 15 arah Ciledug imbas adanya perbaikan jalan di lajur kiri.

Sementara itu, berdasarkan akun X @tmcpoldametro, arus lalu lintas pun mengalami kepadatan di kawassn Tomang mengarah Taman Anggrek Jalan Letjnd. S Parman. Pasalnya, terdapat kegiatan pemotongan ranting pohon dari Dinas Pertamanan DKI Jakarta.

(Khafid Mardiyansyah)