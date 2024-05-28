Jasad Pria Membusuk Dalam Toren di Tangsel, Ini Identitasnya

TANGSEL - Jasad pria membusuk dalam toren air di Gang Samid Sian RT03 RW01, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), berhasil terungkap. Hal itu diketahui usai pengakuan pihak keluarga yang datang ke lokasi.

Korban diketahui bernama Devi, pria berusia 26 tahun yang dinyatakan menghilang sejak Sabtu 25 Mei 2024 lalu oleh keluarganya. Gemparnya penemuan jasad itu pada Senin 27 Mei 2024 malam, membuat pihak keluarga datang mengecek.

Didampingi pihak keluarga, kepolisian telah mengevakuasi jasad pria itu ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus ini masih melakukan penyelidikan. Polisi membenarkan identitas korban berdasarkan pengakuan pihak keluarga.

"Betul. Usia 26 tahun," kata Kanitreskrim Polsek Pondok Aren, AKP Erwin Subekti, Selasa (28/05/24).

Jasad Devi berhasil dikeluarkan dari dalam toren pada Senin 28 Mei 2024 malam, sekira pukul 22.00 WIB, atau beberapa jam sejak pertama kali ditemukan sekira pukul 18.00 WIB.

Pihak yang mengaku sebagai keluarga korban mendatangi lokasi kejadian. Mereka pun bersama-sama berangkat menuju RS Polri untuk memastikan bahwa jasad tersebut merupakan salah satu anggota keluarganya.

(Awaludin)