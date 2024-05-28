Polisi Amankan 8 Pemuda Hendak Tawuran di Bogor, Senjata Tajam Disita

BOGOR - Sebanyak delapan pemuda diamankan polisi di wilayah Bogor Barat, Kota Bogor. Mereka diamankan karena hendak menggelar aksi tawuran.

"Piket Reskrim serta Pawas dan QR Polsek Bogor Barat dengan Raimas Polresta Bogor Kota melakukan pencegahan dan mengamankan pelaku aksi tauran," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Selasa (28/5/2024).

Adapun para pemuda itu diamankan sekira pukul 02.30 WIB dini hari tadi. Berawal ketika polisi mendapat informasi dari masyarakat akan ada aksi tawuran di Jalan Kapten Yusuf Muara.

"Didapati pelaku aksi tawuran dari kelompok Bocimi 5 orang dengan salah satunya membawa senjata tajam jenis trimontora," jelasnya.

Sekira pukul 04.30 WIB, polisi bersama warga berpapasan dengan kelompok dari aliansi TOM. Dari kelompok tersebut, diamankan 3 orang dengan salah satunya membawa senjata tajam jenis celurit.

"Dibawa ke Polsek Bogor Barat," pungkasnya.

(Awaludin)