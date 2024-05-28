Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Antarsekolah Pecah di Bekasi, 1 Pelajar Kritis Kena Bacok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |10:28 WIB
Tawuran Antarsekolah Pecah di Bekasi, 1 Pelajar Kritis Kena Bacok
Illustrasi (foto: Okezone)
BEKASI - Tawuran antarsekolah pecah di Jalan Terusan Underpass, Duren Jaya, Bekasi Timur pada Senin (27/5). Satu pelajar kritis atas peristiwa tawuran itu.

Dalam video yang beredar terlihat belasan remaja itu masih mengenakan seragam sekolah ketika tawuran digelar. Mereka terlibat serang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan senjata tajam.

Adapun dalam video itu juga terlihat satu pelajar tergeletak tak berdaya. Warga juga terlihat mencoba melerai tawuran setelah adanya korban yang terlihat tergeletak.

"(Tawuran) antara sekolah Karya Guna Bakti dengan Karya Guna Satu, saat ini dalam penyelidikan," ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus, Selasa (27/5/2024).

Firdaus membenarkan memang ada korban pelajar dalam peristiwa itu. Ia mengungkap bahwa kondisi pelajar yang tergeletak itu masa penanganan di rumah sakit.

Halaman:
1 2
      
