Terekam CCTV, Pria Ini Nekat Bobol Kotak Amal Masjid di Depok

DEPOK - Maling beraksi seorang diri membobol kotak amal di Masjid Jami' At-Taqwa Jalan Wijaya Kusuma RW 6, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Kamis 23 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi menyebut saat ini pelaku pembobol kotak amal tengah dilakukan penyelidikan. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) telah membuat laporan polisi pada Minggu (26/5).

"Informasi dari DKM begitu (ada maling kotak amal), Sudah bertemu dengan pengurus masjidnya. Pelaku dalam lidik," kata Tri saat dikonfirmasi, Selasa (28/5/2024).

Tri menyebut, berdasarkan informasi pengurus DKM kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah dari dua kotak amal yang hendak diperuntukkan untuk Infaq Dhuafa dan Kemanusiaan serta Infaq Operasional Ambulans dan Pengurusan Jenazah.