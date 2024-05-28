Minibus Ringsek Tabrak Separator Busway Dekat Kodamar Kelapa Gading

Mobil tabrak separator busway di Kelapa Gading, Jakarta Utara (Foto: Satlantas Jakut)

JAKARTA - Sebuah mobil minibus ringsek setelah terlibat kecelakaan di Jalan Yos Sudarso dekat perempatan pintu Kompleks Kodamar Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa (28/5/2024).

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB di dekat pintu masuk Kodamar 1.

Kendaraan minibus yang mengalami kecelakaan yakni mobil Nissan Serena dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) B 2996 UBL.

"Kendaraan Nissan mengalami kecelakaan beruntun dengan sebuah bus yang TNKB dan indentitas pengemudi nya belum diketahui," ujar Edy Purwanto.

Selain itu, kecelakaan juga melibatkan kendaraan sepeda motor Honda Supra dengan TNKB B-6828-UXQ yang dikemudikan RLM (24).

"Akibat kecelakaan tersebut kendaraan Nissan Serena dan sepeda motor mengalami ringsek. Kemudian, pengemudi H lecet di tangan kanan. Pengemudi motor ROM juga mengalami lecet pada tangan dan kaki," kata Edy Purwanto.

Edy menjelaskan kronologi kecelakaan awalnya kendaraan mobil Nissan Serena B 2296 UBL yang dikemudikan H melaju dari arah Utara ke Selatan tepatnya didekat Pintu Masuk Kodamar 1.