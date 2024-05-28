Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HNW: Jika Anies Maju Cagub Jakarta, Wakilnya dari PKS

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |16:40 WIB
HNW: Jika Anies Maju Cagub Jakarta, Wakilnya dari PKS
Hidayat Nur Wahid (Foto : MPI/Jonathan S)
BOGOR - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan sosok rekomendasi PKS layak menjadi pendamping Calon Wakil Gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan.

Skema tersebut menurutnya wajar apabila Anies pada akhirnya diusung oleh PKS, PKB dan Nasdem.

"Tadi saya sampaikan bahwa kalau Pak Anies akan dicalonkan kembali maka pastilah Pak Anies itu bukan dari PKS karena dia adalah kesepakatan dari ketiga partai," kata Hidayat Nur Wahid di Cikeas, Selasa (28/5/2024).

Karena itu, posisi wakil dari Anies dinilai paling wajar dari kader PKS atau sosok yang direkomensasikan PKS. Sebab, kata dia, PKS merupakan pemenang pemilu legislatif pada tingkat Provinsi Jakarta.

"Kalau kemudian dipertimbangkan bahwa PKS adalah pemenang atau yang dimenangkan rakyat di Jakarta, maka wajarnya bila kemudian kader PKS atau yang direkomendasikan PKS menjadi pertimbangan untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Gubernur," kata dia.

Tentang siapa sosok itu menurutnya pun masih dalam pertimbangan di DPP. Kendati demikian, ia meyakini sejumlah kader PKS mumpuni untuk memegang amanah tersebut, termasuk nama Mardani Ali Sera yang juga disinggungnya.

