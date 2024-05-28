Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Kampung Tanah Merah Jakut

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |17:05 WIB
Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Kampung Tanah Merah Jakut
Polisi tangkap pengedar sabu di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Sektor (Polsek) Koja menangkap Jhany Sanda, pelaku pengedar narkotika jenis sabu yang biasa diedarkan kepada remaja di Kampung Tanah Merah, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Kamis 16 Mei 2024.

Kapolsek Koja, Kompol Muhammad Syahroni mengatakan, saudara J alias JH diamankan barang bukti 13 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,52 gram, satu timbangan elektrik, dan 37 plastik klip kecil dan satu unit handphone merek Samsung dan satu buah korek api gas, dan dua buah pipet kaca.

"Pelaku kerap mengedarkan narkoba tersebut ke anak-anak remaja, kalau narkoba sendiri kan dia gak mengenal usia dari mulai anak muda sampai orangtua. Dan pengalaman kami di Polsek Koja sendiri yang bisa kita tangkap umurnya dari 18 sampai 50 tahun. Iya (JH) sebagai pemakai dan pengedar di Jakarta Utara," kata Syahroni, Selasa (28/5/2024) di kantor Polsek.

Syahroni menjelaskan, kejadian tersebut berawal dari Kamis 16 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, saksi H dan saksi S, dan F mendapat laporan jika di Jalan Tanah Merah, Gang Mandiri, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli narkoba jenis sabu.

"Mendapat laporan tersebut selajutnya saksi H, S, dan F langsung melakukan pendalaman dan bekerja sama dengan piket Polsek Koja mereka melaporkan pengeledahan terhadap pelaku J ini di rumah kontrakannya," kata Syahroni.

Sewaktu dilakukan penggeledahan tersangka J didapatkan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama temannya dalam kontrakan tersebut. Dengan barang bukti kurang lebih 13 paket narkoba dan timbangan.

"Pelaku mendapat narkotika dari tersangka P yang saat ini menjadi DPO Polsek Koja dan maksud tujuan J mendapatkan sabu tersebut disamping digunakan atau dikonsumsi sendiri, saudara J juga menjual kembali atau diedarkan kepada masyarakat yang membutuhkan," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187476/narkoba-Ks7S_large.jpg
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461/narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement