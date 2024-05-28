Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Satroni Sekolah di Cibinong, Tabung Gas hingga HP Raib

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |21:38 WIB
Maling Satroni Sekolah di Cibinong, Tabung Gas hingga HP Raib
Pencurian terjadi di sekolah di Cibinong (Foto: Dok Polisi/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Sebuah SMA di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor disatroni maling. Kerugian dalam aksi pencurian ini jutaan rupiah.

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 01.00 WIB dini hari tadi. Awalnya, penjaga sekolah bernama Hasan (49) dan anaknya Arif (22) tertidur di ruang tata usaha sejak pukul 22.00 WIB pada Senin 27 Mei 2024.

"Pukul 03.00 WIB, Arif bangun dan pergi ke kantin sekolah menemukan bahwa tiga tabung gas milik korban telah lenyap," kata Waluyo dalam keterangannya, Selasa (28/5/2024).

Selain itu, keduanya juga menyadari kehilangan handphone dan uang tunai saat memeriksa ruang guru. Diduga, maling memasuki area sekolah dengan memanjat pagar depan dan masuk melalui jendela ruang guru yang dalam kondisi tidak terkunci.

"Kerugian materil akibat kejadian ini diperkirakan mencapai Rp1,9 juta," ujarnya.

Polisi yang mendatangi lokasi pun langsung mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan mencari rekaman kamera pengawas CCTV. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

"Penyelidikan lanjut untuk ungkap perkara dan mencari para pelaku," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
