INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pengacara: Akun Facebook Pegi Perong Hilang Usai Ditangkap Polisi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |01:07 WIB
Pengacara: Akun Facebook Pegi Perong Hilang Usai Ditangkap Polisi
Pegi Perong (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Pegi Setiawan alias Perong, Toni RM mempertanyakan mengapa akun media sosial Facebook kliennya hilang usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan M Rizky Rudiana atau Eky oleh Polda Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Toni saat menjadi narasumber Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (28/5/2024).

Mulanya dia mengatakan, bedasarkan rekam jejak status Pegi di Facebook, kliennya sudah berada di Bandung sejak 24 Agustus 2016. Pada saat kejadian pembunuhan Vina di tanggal 27 Agustus 2016, dia menegaskan bahwa kliennya berada di Bandung bukan di Cirebon.

"Nah kemudian kalau saya lihat dari media sosialnya ya Pegi Setiawan ya memang dia berada di Bandung itu sudah lama, bahkan dari riwayat status-statusnya itu, 24 Agustus saja ya itu dia berada di Bandung, status-statusnya itu," ujar Toni.

Namun, kata Toni, akun Facebook Pegi saat ini sudah tidak ada. Sehingga ia menilai bahwa kejadian itu dianggap janggal.

"Tetapi yang aneh sekarang kenapa Facebook atas nama pegi Setiawan itu setelah Pegi Setiawan ditangkap Facebook itu hilang. Tidak mungkin Pegi Setiawan di dalam tahanan kemudian menonaktifkan akun Facebook," sambungnya.

Atas kejadian hilangnya akun Facebook Pegi, pihaknya meminta agar Tim Penyidik Polda Jawa Barat, bisa mengklarifikasi hal tersebut.

Halaman:
1 2
      
