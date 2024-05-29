Polisi Sita Motor Pegi Perong Usai Pembunuhan Vina, Pengacara: Tapi Orangnya Enggak Dikejar

JAKARTA - Polisi sempat menggerebek rumah Pegi Setiawan alias Perong, pada 30 Agustus 2016 atau tiga hari pascapembunuhan Vina Dewi Arsita dan M Rizky Rudiana atau Eky.

Dari hasil penggerebekan itu, penyidik mengamankan motor milik Pegi Perong.

Hal tersebut diceritakan, ibunda Pegi, Kartini saat menjadi narasumber dalam acara Rakyat Bersuara di Inews TV, Selasa (28/5/2024).

"Iya, hanya ada pengerebekan, dan ngambil motor terus sudah, anak saya tidak pernah diperiksa. Tahun yang sama (2016) pas waktu kejadian, tiga harian (30 Agustus 2016)," ujar Kartini.

Lantas, pembawa acara Rakyat Bersuara, Aiman Witjaksono melontarkan pertanyakan kembali. "Apa yang disampaikan waktu itu bu, disita (motornya) tapi enggak pernah diperiksa?," kata Aiman.

"Iya saya menyampaikan, anak saya tidak ada di tempat, anak saya lagi kerja di Bandung gitu," jawab Kartini.

Pengacara Pegi, Toni RM menyampaikan bahwa kalau tim penyidik hanya mengambil motor kliennya, namun tidak melakukan pengejaran.

Padahal, lanjut dia, saat itu ibu Pegi Perong telah membeberkan kalau anaknya sedang berada di Bandung. "Tapi (Pegi) tidak dikejar tuh, Pak Aiman," celetuk Toni.