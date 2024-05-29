Jelang Pilkada Serentak, Menko Polhukam Minta Polri Antisipasi Gangguan Keamanan

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta Polri untuk mengantisipasi gangguan keamanan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang.

"Ya mendekati Pilkada serentak, saya sampaikan bahwa perkiraan intelijen, kemudian eskalasinya sedang sampai tinggi," kata Hadi usai menjadi pembicara pada rapat kerja teknis (rakernis) Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

"Sehingga mulai dari pentahapan, perencanaan, sampai pelaksanaan aparat intelijen ini harus benar-benar fokus dan membuat suatu perencanaan intelijen yang tajam," sambungnya.